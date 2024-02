C-MER Eye Care Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Auf der Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von C-mer Eye Care als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die C-mer Eye Care-Aktie beträgt der Wert für den RSI7 43,59, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie der Wert für den RSI25 beträgt 68,9, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von C-mer Eye Care derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag um 4,08 Prozentpunkte bedeutet. Daraus ergibt sich eine niedrigere Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um C-mer Eye Care können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der üblichen Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist, sowie aufgrund kaum veränderter Rate der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für C-mer Eye Care in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,08 Prozent erzielt, was 25,85 Prozent unter dem Durchschnitt (-26,23 Prozent) im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -21,77 Prozent, wobei C-mer Eye Care aktuell 30,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.