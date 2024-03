C-MER Eye Care Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die C-mer Eye Care Aktie wird ein RSI-Wert von 28,3 ermittelt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher mit "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei C-mer Eye Care als durchschnittlich und kaum verändert eingeschätzt werden. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von C-mer Eye Care aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Mit einem KGV von 267,79 liegt die Aktie insgesamt 1271 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister" (19,53). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass C-mer Eye Care in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,95 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Branche. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -24,48 Prozent um 12,47 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.