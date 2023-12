C Link Squared Ltd Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst neben harten Fakten auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, die die langfristige Kommunikation im Netz widerspiegeln. In Bezug auf C-link Squared zeigt sich eine neutrale Diskussionsintensität, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert und unterstreicht diese Einschätzung.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein deutlicher Unterschied zum aktuellen Schlusskurs der C-link Squared-Aktie. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem ähnlichen Ergebnis und bestätigt das "Schlecht"-Rating der Aktie.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken zeigt sich in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die C-link Squared-Aktie, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Allerdings ergibt die Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis eine Überkaufung und somit eine Abweichung von der neutralen Bewertung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die C-link Squared-Aktie basierend auf den verschiedenen Faktoren wie Sentiment, technischer Analyse und dem Relative Strength Index.