C Link Squared Ltd Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von C-link Squared fielen interessante Ergebnisse auf. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 100, was bedeutet, dass C-link Squared überkauft ist und daher als "schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,39 HKD liegt. Mit einem aktuellen Kurs von 1 HKD ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -28,06 Prozent, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Der GD50 beträgt derzeit 1,12 HKD, was zu einem Abstand von -10,71 Prozent führt und ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rot, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Die verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führten zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung des Anleger-Sentiments.