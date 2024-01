C Link Squared Ltd Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung und Diskussionen: Die Entwicklung des Sentiments und Buzz um C-link Squared kann über einen längeren Zeitraum verfolgt und bewertet werden. Dies ermöglicht interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral und weist kaum Veränderungen auf. Insgesamt erhält C-link Squared daher eine neutrale Einschätzung in diesem Bereich.

Relativer Stärke-Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für C-link Squared wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überkaufte Situation, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt wird C-link Squared in diesem Abschnitt daher mit einem schlechten Rating bewertet.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der C-link Squared-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen aktuellen Wert von 1,38 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,99 HKD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als schlecht bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem schlechten Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt. Insgesamt erhält C-link Squared in der einfachen Charttechnik daher ein schlechtes Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell dominierten negative Meinungen und Themen die Diskussionen über C-link Squared in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "schlecht".