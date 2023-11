C&G Systems Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der C&g-RSI 38,46, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 63,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der C&g-Aktie über die letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -4,47 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 348,08 JPY, was zu einer Abweichung von -11,8 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über C&g. Die Intensität der Diskussionen lieferte auch keine Anzeichen dafür, dass das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.