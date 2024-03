C&G Systems Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die C&g-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 323,11 JPY erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 317 JPY, was einer Abweichung von -1,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 314 JPY zeigt mit einer Abweichung von +0,96 Prozent ein ähnliches Bild und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird C&g somit für die einfache Charttechnik mit "Neutral" eingestuft.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen zu C&g abgegeben. Die Messung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf neutral steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die C&g-Aktie liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für C&g.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung im langfristigen Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.