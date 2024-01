C&G Systems Aktie: In Lauerstellung

Die Anleger-Stimmung bei C&g zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 33,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf die charttechnische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 319,98 JPY für den Schlusskurs der C&g-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 308 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -3,74 Prozent bzw. -4,34 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die C&g-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der Anleger-Stimmung, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz.