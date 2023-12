C&G Systems Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von C&g zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 25, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Darüber hinaus zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, einen Wert von 47, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von C&g wurde auf sozialen Plattformen neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend neutral und auch die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien aufgegriffen wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie basierend auf der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung gering war.

In technischer Hinsicht wird die Aktie von C&g auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -4,06 Prozent bzw. -4,84 Prozent, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von C&g in den Kategorien Relative Strength Index, Anlegerstimmung und technische Analyse als "Neutral" bewertet.