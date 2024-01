C&G Systems Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce":

Die C&g-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 320,1 JPY weicht um -4,09 Prozent vom aktuellen Kurs (307 JPY) ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 319,26 JPY, was einer Abweichung von -3,84 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über C&g in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt ebenfalls neutrale Kommentare und Themen rund um C&g, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 41,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Insgesamt wird die C&g-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen als neutral eingestuft.