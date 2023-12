C&F Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Für die C&f-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 7,93, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Auf Basis dieses Signals wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die C&f-Aktie mit 3,14 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf, der bei 138,63 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Abweichung von vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt aktuell eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der C&f-Aktie in den sozialen Medien. Die Diskussionen und veröffentlichten Meinungen sind mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich eine neutralere Einschätzung. Die Aktivität der Beiträge und Diskussionen wird als neutral eingestuft, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Somit erhält die Aktie von C&f in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".