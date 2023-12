C&F Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der C&f als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die C&f-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 13,98, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 30,29, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde C&f von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt, basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der C&f-Aktie mit einem Wert von 7,95 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Handelsbanken" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 15,94, was einen Abstand von 50 Prozent zum KGV der C&f-Aktie bedeutet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf C&f langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher die Bewertung "Neutral" erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, so dass insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" resultiert.