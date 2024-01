C&F Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der aktuelle RSI von C&f liegt bei 63,49, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 38,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich hat C&f in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,62 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 2,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,54 Prozent im Branchenvergleich für C&f. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,62 Prozent, wobei C&f um 10 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein Rating "Gut" in dieser Kategorie.

Darüber hinaus lassen sich Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf C&f wurde als mittel eingestuft, was zu einer Bewertung "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.