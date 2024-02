C&F Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von C&f hat im letzten Jahr eine Rendite von -3,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Unterperformance von 151541,05 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" liegt bei -1,52 Prozent, und C&f liegt aktuell 2,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von C&f bei 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Handelsbanken-Bereich (KGV von 16,63) eine Unterbewertung von ca. 52 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von C&f weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation, was zu einer ähnlichen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von C&f ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".