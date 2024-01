C&D Property Management Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für eine kurzfristige Einschätzung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für C&d Property Management heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,51 Punkten, was darauf hinweist, dass C&d Property Management weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,96 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das C&d Property Management-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der C&d Property Management verläuft aktuell bei 3,89 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 3,39 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -12,85 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,61 HKD, was einer Differenz von -6,09 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf C&d Property Management. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für C&d Property Management in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.