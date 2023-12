C&D Investment Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Gold Fields":

Die technische Analyse der C&d Investment zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 20,11 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 16,64 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,26 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,79 HKD, was zu einem Abstand von -0,89 Prozent führt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über C&d Investment diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die C&d Investment-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 33,02, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".