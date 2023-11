C&D Investment Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der C&d Investment-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (54,9) zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis keine überkaufte oder -verkaufte Situation vorliegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für C&d Investment basierend auf dem RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei C&d Investment festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt ebenfalls eine neutrale Diskussion über C&d Investment in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der C&d Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 21,18 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,66 HKD, was einen Unterschied von -21,34 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf einen unterdurchschnittlichen Wert hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einschätzung für C&d Investment basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.