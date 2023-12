C&D Investment Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei C&d Investment wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei C&d Investment ist ebenfalls neutral, basierend auf den Diskussionen in den letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten Tagen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von C&d Investment 20,26 HKD, während der aktuelle Kurs bei 15,52 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von -23,4 Prozent und des GD50 von -8,49 Prozent.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 (53,23 Punkte) als auch der RSI25 (62,76) deuten darauf hin, dass C&d Investment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von C&d Investment somit ein neutrales Rating.