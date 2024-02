C-Com Satellite Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von C-com Satellite weist im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -6,46 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten mit 17,5 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die C-Com Satellite-Aktie ein Durchschnitt von 1,07 CAD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 1,32 CAD, was einem Unterschied von +23,36 Prozent entspricht und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1,29 CAD in ähnlicher Höhe (+2,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält C-com Satellite somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger und Nutzer im Internet wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein mittelmäßiges langfristiges Stimmungsbild, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die C-com Satellite-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf einer 7-tägigen als auch auf einer 25-tägigen Basis. Daher wird die Einstufung des RSI als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung sowohl auf Basis der technischen Analyse als auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von C-com Satellite.