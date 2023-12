C Cheng Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Aktie von C Cheng wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,37 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 206,09 liegt. Aufgrund dieser Bewertung gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt C Cheng mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 10,52 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der C Cheng liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 80, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von C Cheng eine Performance von -41,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um -10,23 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -31,74 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,23 Prozent hatte, liegt die Unterperformance von C Cheng bei 37,74 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.