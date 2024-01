C Cheng Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse der C Cheng-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,47 HKD einen Abstand von -31,88 Prozent zum GD200 (0,69 HKD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,56 HKD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -16,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der C Cheng-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Auf fundamentaler Ebene gilt die Aktie von C Cheng als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 18,37 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der bei 206,2 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei C Cheng, was eine negative Differenz von -10,52 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält C Cheng von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die C Cheng-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.