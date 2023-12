C Cheng Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Anleger-Stimmung gegenüber C Cheng von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Überwiegend wurden dabei neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt C Cheng momentan mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,17%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem RSI von 50 gilt der Wert als "Neutral". Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung anhand des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet C Cheng eine Rendite von -24,29 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -8,37 Prozent, und auch hier liegt C Cheng mit 15,92 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.