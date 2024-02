C Cheng Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Bei C Cheng liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 75 für C Cheng, was ebenfalls als überkauft gilt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir bei C Cheng eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir auch hier zu dem Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei C Cheng aktuell 0, was eine negative Differenz von -11,93 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält C Cheng von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei C Cheng derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,37 Euro für jeden Euro Gewinn von C Cheng zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.