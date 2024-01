C Cheng Aktie: Bloß aufpassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von C Cheng ein Thema, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um C Cheng, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Die Dividendenrendite von C Cheng liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,53 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI von C Cheng liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was wiederum zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die C Cheng derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,68 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,47 HKD liegt, was einer Abweichung von -30,88 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,53 HKD, was einer Abweichung von -11,32 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".