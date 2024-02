C&C Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der C&c zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 140,88 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (153,4 GBP) um +8,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 148,4 GBP, was einer Abweichung von +3,37 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz zeigen ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der C&c liegt bei 16,67, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt stellt sich die Gesamteinschätzung also auf "Gut".

Die Aktie von C&c wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 200 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 30,38 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält C&c also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.