C&C Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung und Diskussion um die C&c-Aktie zeigt positive Tendenzen. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war überdurchschnittlich hoch und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten bewerten die C&c-Aktie mit "Gut", basierend auf 2 positiven und keiner negativen Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt die durchschnittliche Kursprognose bei 200 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von 31,41 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der C&c-Aktie um 8,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über C&c überwiegend positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.