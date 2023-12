C&C Aktie: Das gab es noch nie!

C&c erhielt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde insgesamt als "Gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei C&c festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz zu negativen Themen unter den Marktteilnehmern in sozialen Medien. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten erhielt das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine Bewertung von "Schlecht". Zusätzlich wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Die langfristige Einstufung der Aktie von C&c basierend auf den Bewertungen von Analysten aus Research-Abteilungen fällt insgesamt positiv aus, mit 2 Gut-Einstufungen und 0 Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 200 EUR, was eine erwartete Kursentwicklung von 30,89 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass C&c derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird das Unternehmen jedoch neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie von C&c.