C&C Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmung der Anleger rund um die C&c-Aktie ist aktuell positiv. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen in sozialen Medien, wobei an einem Tag auch negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dies basiert auf dem Anleger-Sentiment, das der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung verleiht.

Aus technischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 141,25 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 152,8 EUR, was einer Abweichung von +8,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive Entwicklung hin, wobei letzterer eine Abweichung von +9,17 Prozent aufweist. Somit erhält die C&c-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Analysten zeigt ebenfalls positive Tendenzen. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhielt die C&c-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 2 Kaufempfehlungen und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 200 EUR, was einer positiven Entwicklung um 30,89 Prozent entspricht.

Auch die Indikatoren aus der technischen Analyse weisen auf eine positive Bewertung hin. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die C&c-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält C&c also eine "Gut"-Bewertung aufgrund dieser Punkte unserer Analyse.