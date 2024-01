C&C Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich C&c ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 152,6 GBP um +8,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +7,94 Prozent, was auch langfristig eine positive Bewertung der Aktie signalisiert.

Die langfristige Meinung von Analysten zeigt sich ebenfalls positiv, mit 2 positiven Bewertungen und einem Kursziel von 200 GBP, was einer potenziellen Performance von 31,06 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an.

Insgesamt erhält die Aktie von uns eine positive Gesamteinschätzung basierend auf den Anlegermeinungen, technischen Analyse und Analystenbewertungen.