C&C Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die C&c-Aktie abgegeben. Beide Bewertungen waren "Gut", es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die C&c-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der Analystenbewertungen ermittelt wurde, liegt bei 200 GBP. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 39,28 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 143,6 GBP. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die C&c-Aktie. Zusammenfassend erhält C&c somit ein "Gut"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der C&c-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der aktuelle gleitende Durchschnitt liegt bei 141,19 GBP, was ähnlich ist wie der letzte Schlusskurs (143,6 GBP) mit einer Abweichung von +1,71 Prozent. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs (138,95 GBP) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von +3,35 Prozent. Somit erhält die C&c-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die C&c-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für C&c liegt momentan bei 21,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die C&c-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält C&c somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Zur Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie, konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, wodurch die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält C&c daher auf dieser Ebene ebenfalls ein "Gut"-Rating.