C-Bond Systems Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Aktie C- zeigt, dass sie derzeit -52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 auch hier bei -52 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben hingegen ein positives Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein neutrales Bild. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird die Gesamtbewertung für C- in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 66,67, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage zeigt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einschätzung gilt. Insgesamt ergibt sich also auch für den RSI die Einstufung als "Neutral".