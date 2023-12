C’Bon Cosmetics Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der C'bon Cosmetics zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 1546,83 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1485 JPY erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von -4 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1491,76 JPY, was einem Abstand von -0,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie also die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung des aktuellen Zustands eines Wertpapiers herangezogen. Der 7-Tage-RSI von C'bon Cosmetics liegt bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 57,89. Somit erhält C'bon Cosmetics auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzzes rund um C'bon Cosmetics in sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Kommentare als auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen überwiegend neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in dieser Hinsicht führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse, der Relative Strength Index, die Anlegerstimmung und der Buzz rund um C'bon Cosmetics allesamt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führen.