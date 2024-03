C’Bon Cosmetics Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Unternehmen C'bon Cosmetics wird über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Neutral" für C'bon Cosmetics in diesem Punkt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die C'bon Cosmetics-Aktie ein Durchschnitt von 1519,1 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1496 JPY (-1,52 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1492,68 JPY) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,22 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die C'bon Cosmetics-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 38,46 zeigt, dass die C'bon Cosmetics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI ebenfalls eine Einstufung von "Neutral".

Die Diskussionen rund um C'bon Cosmetics auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von C'bon Cosmetics sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.