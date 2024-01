CY Food Trading Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Dividendenrendite von China Wantian liegt derzeit bei 0 %, was 5,55 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,55 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln.

In den letzten 12 Monaten konnte China Wantian eine Performance von 29,24 Prozent verzeichnen, während ähnliche Aktien in der Branche einen Durchschnittsrückgang von -24,17 Prozent verzeichneten. Dies führt zu einer Outperformance von +53,41 Prozent im Branchenvergleich für China Wantian, was zu einer Einstufung als "Gut" in dieser Kategorie führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von -13,83 Prozent, und China Wantian lag 43,07 Prozent über diesem Durchschnittswert.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Wantian-Aktie liegt bei 47 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 44,57 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für China Wantian führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von China Wantian war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls kein deutlich positives oder negatives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.