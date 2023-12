CY Food Trading Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von China Wantian im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von 29,24 Prozent, was mehr als 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -22,98 Prozent lag, zeigt sich China Wantian mit einer Rendite von 52,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von China Wantian aktuell bei 1,08 HKD, was +2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +50 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Wantian wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 95,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Wantian überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und deutet darauf hin, dass China Wantian auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das China Wantian-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt China Wantian mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (5,52 %) niedriger, was zu einer Differenz von 5,52 Prozentpunkten führt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Schlecht".