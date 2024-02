CY Food Trading Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Wantian diskutiert. Daher stuft die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen an. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für China Wantian liegt bei 81,82, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 36,96 eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aus diesen Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor, verzeichnet China Wantian eine Rendite von 29,24 Prozent, was mehr als 48 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -25,69 Prozent auf, wobei China Wantian mit 54,93 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der China Wantian mit 1,31 HKD aktuell um +7,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt der Kurs sogar um +59,76 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für diesen Zeitraum führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.