CY Food Trading Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Wantian festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über das Unternehmen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne klare positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Gespräche über das Unternehmen in positivem oder negativem Kontext. Deshalb wird das Anleger-Sentiment ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass China Wantian aktuell als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie liegt bei 0,7 HKD, während der aktuelle Kurs bei 1,29 HKD liegt, was einer Überperformance von +84,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 1,01 HKD um +27,72 Prozent über dem Wert, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Gut".

Bei der Dividende zeigt sich, dass aktuelle Investoren eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erhalten, was 5,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.