CYENS Centre of Excellence auf der BioJapan / Regenerative Medicine Japan / healthTECH expo in Japan

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) -Die CYENS-Forscher Dr. Christos Ioannou und Prof. Marios Avraamides waren vom 12. bis zum 14. Oktober 2022 auf der healthTECH expo in Yokohama, Japan, vertreten, um ihre jeweiligen Projekte TONE (https://www.cyens.org.cy/en-gb/research/pillars-groups/human-factors-design/neo-move/projects/using%C2%A0musculo-postural-biofeedback-in-virtual-real/) und PULSE (https://www.cyens.org.cy/en-gb/research/pillars-groups/human-factors-design/ccaps/)VR vorzustellen. Das Team ist bestrebt, mit der japanischen Industrie zusammenzuarbeiten, um Synergien und Kooperationen zu schaffen.Informationen zu TONETONE ist ein von Dr. Ioannou entwickeltes digitales Biofeedback-Spiegelgerät. Das Instrument dient der Vorbeugung, Diagnose und Rehabilitation von Muskel- und Skeletterkrankungen, die durch repetitive Bewegungen bei der Arbeit verursacht werden. Derartige tätigkeitsspezifische Störungen treten häufig bei Musikern und Sportlern auf. Das Biofeedback-Spiegel-Tool nutzt Bewegungsverfolgungs- und Elektromyographie-Sensoren, um ein muskulo-posturales Ganzkörper-Feedback anzuzeigen, das die Bewegung des Benutzers in Echtzeit simuliert. Das Spiegel-Tool bietet korrigierendes Feedback, um den Benutzern dabei zu helfen, berufsbedingte Muskel-Skelett-Erkrankungen zu behandeln.„Stellen Sie sich einen Spiegel vor, der Ihnen zeigt, was Ihre Körperhaltung und Ihre Muskeln tun, während Sie ein Instrument spielen oder Sport treiben. Ist etwas nicht in Ordnung, erkennen Sie es sofort und können es selbst korrigieren. Das bedeutet, dass Verletzungen, die durch sich wiederholende Tätigkeiten verursacht werden, vermieden oder Schmerzen, die durch ein Ungleichgewicht des Bewegungsapparats verursacht werden, gelindert werden. Unser Tool bietet jedem Nutzer die Möglichkeit, in Echtzeit zu verfolgen, wie sich bestimmte Aktivitäten auf den eigenen Körper auswirken", erklärt Dr. Ioannou.Informationen zu PULSEVRPULSEVR wurde von Prof. Avraamides in Zusammenarbeit mit SilverSky Ltd. entwickelt. Es handelt sich um eine Virtual Reality (VR)-Anwendung zur Behandlung von Redeangst (Public Speaking Anxiety, PSA). Lampenfieber oder die Angst vor dem Sprechen in der Öffentlichkeit gehen oft mit einer Reihe von körperlichen und emotionalen Reaktionen einher, die die psychische Gesundheit beeinträchtigen können. PULSEVR setzt Interventionen aus der klinischen und kognitiven Psychologie ein und ist Teil einer umfangreicheren Reihe von VR-Anwendungen, die VR mit Blickverfolgung und tragbaren Sensoren kombinieren, um Angstzustände zu behandeln.„PULSEVR unterscheidet sich deutlich von allen anderen Anwendungen in diesem Bereich, da es nicht auf Desensibilisierung setzt. Aus der Forschung wissen wir, dass dies auf lange Sicht nicht gut funktioniert. PULSE bietet etwas, das tatsächlich funktioniert", so Prof. Avraamides.Das CYENS Centre of Excellence ist ein Gemeinschaftsunternehmen von drei öffentlichen Universitäten Zyperns – der Universität Zypern, der Technischen Universität Zypern und der Offenen Universität Zypern –, der Stadtverwaltung von Nikosia und zwei renommierten internationalen Partnern, dem Max-Planck-Institut für Informatik (Deutschland) und dem University College London (Vereinigtes Königreich). Das CYENS wird von dem EU-Programm „Horizont 2020" und der Regierung der Republik Zypern finanziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.cyens.org.cyKontakt:Andreas Psaltis, Verantwortlicher für Partnerschaften, E-Mail:a.psaltis@cyens.org.cy, +357 2274757Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1936292/TONE_Project_CYENS.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1774630/CYENS_Centre_of_Excellence_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cyens-centre-of-excellence-auf-der-biojapan--regenerative-medicine-japan--healthtech-expo-in-japan-301676863.htmlOriginal-Content von: CYENS Centre of Excellence, übermittelt durch news aktuell