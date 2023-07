CW Medienproduktion GmbH: Wie Dienstleister Top Platzierungen in der Google Suche erzielen

Bad BramstedtDie CW Medienproduktion GmbH erklärt im Interview, wie Dienstleister trotz des wachsenden Wettbewerbs weiterhin an erstklassige Platzierungen in den Google Suchergebnissen gelangen. Ob eine eigene Website notwendig ist, sollte dabei für Unternehmen nicht mehr zur Debatte stehen, vielmehr ginge es um Inhalte und ein glasklares Verständnis für die Probleme der Kunden.Geschäftsführer Cedric Wächter: "Der Markt an Dienstleistern ist in den vergangenen Jahren gereift. Branchenübergreifend beobachten wir täglich, dass Wettbewerber durch aktive Marktteilnehmer abgehängt werden. Grund hierfür sind fast immer die digitale Außendarstellung und die Kundenansprache."Die Werbeagentur hat sich seit 2019 auf den digitalen Auftritt von Dienstleistern durch professionelle Websites und verkaufspsychologische Werbetexte spezialisiert. Dabei steht neben dem Inhalt der einzelnen Texte ebenso die Auffindbarkeit unter den entsprechenden Suchbegriffen im Vordergrund. Die Kombination aus inhaltlich ansprechenden und auffindbaren Texten ist es, welche für Vertrauen bei Interessenten sorgt und die eigene Expertise als Dienstleister deutlich macht.Für Dienstleister heißt gefunden werden besonders eins: Mehr Anfragen von Interessenten und eine klare Abgrenzung zum Wettbewerb. Die CW Medienproduktion GmbH setzt hierfür auf die technische und inhaltliche Optimierung von Texten. Auf diese Art werden innerhalb weniger Monate die ersten Platzierungen gefragter Google Suchbegriffe besetzt und Wettbewerber auf die hinteren Plätze verdrängt. Besonders mit einer langfristigen Strategie kann die eigene Website durch inhaltlich optimierte Beiträge zur Quelle für Neukunden werden. Zusammen mit der anhaltenden Relevanz der eigenen Dienstleistung und der Stärkung der eigenen Expertise, werden Dienstleister zum Marktführer innerhalb Ihrer Region oder Branche."Immer mehr Kunden werden sich der Notwendigkeit einer professionellen Außendarstellung bewusst, das zeigt die Zahl unserer täglichen Kundenanfragen", sagt Cedric Wächter, Geschäftsführer der CW Medienproduktion GmbH. Es sind häufig regionale Dienstleister mit einem überschaubaren Wettbewerb, welche mehr auf ihr Fortbestehen am Markt hoffen, als tatsächlich in die Offensive zu gehen. "Bleibt das eigene Auftragsbuch ab morgen leer, liegt es in der Regel am digitalen Engagement des Wettbewerbs", so der Experte für Suchmaschinenoptimierung. Hier auf den fahrenden Zug aufzuspringen ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als sich rechtzeitig und initiativ digital aufzustellen.Die CW Medienproduktion GmbH erklärt Interessenten bereits im kostenfreien Beratungsgespräch, dass jeder Tag ohne aktives Handeln zu Verlusten in den eigenen Auftragsbüchern führt. Als Tipp zur eigenen Außendarstellung gibt das Unternehmen mit, dass eine klare Kundenansprache auf jede Website gehört. Dienstleister sollten ihren Interessenten zeigen, dass sie ihr Problem verstehen und lösen können. "Egal ob Makler oder Garten- und Landschaftsbauer, Kunden möchten verstanden werden", sagt Cedric Wächter, Geschäftsführer der CW Medienproduktion GmbH.Über Cedric Wächter:Cedric Wächter ist Geschäftsführer der CW Medienproduktion GmbH. Zusammen mit seinem Team unterstützt er Dienstleister aus sämtlichen Branchen dabei, durch verkaufspsychologische Werbetexte wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Fokus seines Unternehmens stehen die Gestaltung moderner Websites sowie die Konzeption relevanter Inhalte für Dienstleister.Pressekontakt:CW Medienproduktion GmbHCedric WächterE-Mail: info@cw-medienproduktion.deWebsite: www.cw-medienproduktion.de