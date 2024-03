CWT Aktie: Was war das denn?

Derzeit zeigt Cwt ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was bedeutet, dass die Börse nur 4,26 Euro für jeden Euro Gewinn von Cwt zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren", der bei 46 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des KGV.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Cwt bei 0,06 HKD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,06 HKD, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Cwt mit einer Rendite von -3,23 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,79 Prozent, während Cwt mit 5,56 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zeigt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Cwt.