CWT Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Cwt. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Cwt momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Cwt mit einer Rendite von -28,57 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erreicht eine mittlere Rendite von -5,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was bedeutet, dass auch hier Cwt mit 23,04 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cwt liegt bei einem Wert von 4 und ist damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 47,23) unter dem Durchschnitt (ca. 91 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien ist Cwt damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Wer aktuell in die Aktie von Cwt investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,33 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.