CWT Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cwt beträgt derzeit 4,26 und liegt damit 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 für Handelsunternehmen und Distributoren. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Cwt in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Cwt liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Cwt auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Cwt-Aktie in diesem Abschnitt also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Cwt in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,45 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -9,29 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,16 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,97 Prozent, und Cwt lag 2,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Cwt-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt (Unterschied 0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cwt-Aktie für die technische Analyse somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.