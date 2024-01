CWT Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Analyseinstrument, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Aktuell beträgt der 7-Tage-RSI für Cwt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Cwt von 0,06 HKD eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,06 HKD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage beziffert, weist ebenfalls einen Kurs von 0,06 HKD auf, was erneut zu einem "Neutral"-Signal führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Cwt-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,57 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche ist dies eine Underperformance von -22,91 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Cwt mit -23,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Cwt derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.