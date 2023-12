CV Sciences Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Cv Sciences weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 % für persönliche Produkte. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Cv Sciences liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 57,14 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Daher ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hingegen verstärkt positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse erhält die Cv Sciences-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.