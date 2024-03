CV Sciences Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Cv Sciences in den sozialen Medien. Die Diskussionen zeigten keine grundlegende Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Meinungen. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob sie derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cv Sciences unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cv Sciences derzeit bei 0,03 USD und damit 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Cv Sciences liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (66,67) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cv Sciences.

Die Dividendenrendite für Cv Sciences beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) liegt. Aufgrund dessen hat das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik erhalten.