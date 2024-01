CV Sciences Aktie: Keine Angst!

Derzeit wird die Cv Sciences-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche zahlt die Börse nur 2,69 Euro für jeden Euro Gewinn von Cv Sciences, was 94 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cv Sciences von 0,04 USD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,04 USD) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,04 USD auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cv Sciences diskutiert, mit acht Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Cv Sciences bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.