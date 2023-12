CV Sciences Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cv Sciences liegt das aktuelle KGV bei 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" (mit einem durchschnittlichen KGV von 46) zeigt, dass Cv Sciences derzeit unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Cv Sciences liegt der 7-Tage-RSI bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt ebenfalls an, dass Cv Sciences weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Cv Sciences bei 0 Prozent, was 3,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cv Sciences in Bezug auf die genannten Kriterien Bewertungen von "Gut", "Neutral" und "Schlecht".