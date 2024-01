CV Sciences Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Cv Sciences liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Cv Sciences liegt der RSI bei 44, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cv Sciences daher die Einstufung "Neutral" in dieser Kategorie.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Cv Sciences nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt. Daher erhält das Unternehmen die Einschätzung "Schlecht" in dieser Hinsicht. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Cv Sciences daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Cv Sciences liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cv Sciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,04 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe dem letzten Schlusskurs und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird die Cv Sciences-Aktie somit insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.