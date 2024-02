CV Check Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Aktie von Kinatico wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 217,8, was insgesamt 121 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" mit 98,75. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Kinatico von 0,105 AUD als "Neutral"-Signal betrachtet, da er 5 Prozent vom GD200 (0,1 AUD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand -4,55 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Kinatico-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für Kinatico war in den letzten Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kinatico gesprochen. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Auf dieser Grundlage wird die Aktie von Kinatico ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.