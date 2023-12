CVW CleanTech Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cvw Cleantech ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 11,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 29,09 liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cvw Cleantech bei 0,9 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,84 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,67 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,63 CAD, was zu einem Abstand von +33,33 Prozent führt und somit zu einer Bewertung "Gut". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Cvw Cleantech auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Cvw Cleantech diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den letzten vier Wochen konnten bei Cvw Cleantech keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Cvw Cleantech daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.